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  4. A101 15-21 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e Tablet Geliyor!

A101 15-21 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e Tablet Geliyor!

Merakla beklenen A101 15-21 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 15-21 Şubat 2025 tarihlerinde A101'de televizyondan tablete, kablosuz hoparlörden buzdolabına, saç kurutma makinesinden halı yıkama makinesine, egzersiz bisikletinden buharlı temizleyiciye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca; mutfak gereçleri, masa takımı, laptop sırt çantası, pijama takımı, oyuncak, gıda ve temizlik ürünlerinde de indirim var. İşte 15-21 Şubat 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

A101 15-21 ŞUBAT HAFTANIN YILDIZLARI

- Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1KG 189,50 TL

- Zeo Baharatlı Çekirdeksiz Yeşil Zeytin 400 g 69,50 TL

- Zeo Siyah Zeytin 2KG 205 TL

- Salça 830 G 39 TL

- Molfix Çocuk Bezi 225 TL

- Sea Color Saç Boyası 89 TL

- Bingo/Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 75 TL

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A101 15-21 ŞUBAT HAFTANIN YILDIZLARI

- Sütaş/Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1KG 169 TL

- Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 165 TL

- Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g 89 TL

- Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 159 TL

- Torku Tereyağı 1 KG 350 TL

- Namet Kangal Sucuk 350 g 159 TL

- Birşah Homojenize Yoğurt 3KG 112,50 TL

- Superfresh Dondurulmuş Pizza King 600 g 105 TL

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A101'de 10 TL ve üzeri alışverişe indirim

- Bingo Sıvı Deterjan 2 L 99 TL

- Bingo Soft Yumuşatıcı 960 ml 69 TL

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A101 13-16 ŞUBAT 2025 TAZENİN YILDIZLARI

 - İthal Muz 69,50 TL

- Patates 11,50 TL

- Limon 24,50 TL

- Portakal 24 TL

- Domates 35 TL

- Mandalina 32,50 TL

- Kombinet Fana Kuşbaşı 400 g 179 TL

- Beşler Dana Kuşbaşı 400 g 184 TL

- Beşler Dana Izgara Köfte 400 g 155 TL

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