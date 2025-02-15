A101 15-21 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e Tablet Geliyor!
Merakla beklenen A101 15-21 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 15-21 Şubat 2025 tarihlerinde A101'de televizyondan tablete, kablosuz hoparlörden buzdolabına, saç kurutma makinesinden halı yıkama makinesine, egzersiz bisikletinden buharlı temizleyiciye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca; mutfak gereçleri, masa takımı, laptop sırt çantası, pijama takımı, oyuncak, gıda ve temizlik ürünlerinde de indirim var. İşte 15-21 Şubat 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 15-21 ŞUBAT HAFTANIN YILDIZLARI
- Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1KG 189,50 TL
- Zeo Baharatlı Çekirdeksiz Yeşil Zeytin 400 g 69,50 TL
- Zeo Siyah Zeytin 2KG 205 TL
- Salça 830 G 39 TL
- Molfix Çocuk Bezi 225 TL
- Sea Color Saç Boyası 89 TL
- Bingo/Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 75 TL
A101 15-21 ŞUBAT HAFTANIN YILDIZLARI
- Sütaş/Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1KG 169 TL
- Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 165 TL
- Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g 89 TL
- Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 159 TL
- Torku Tereyağı 1 KG 350 TL
- Namet Kangal Sucuk 350 g 159 TL
- Birşah Homojenize Yoğurt 3KG 112,50 TL
- Superfresh Dondurulmuş Pizza King 600 g 105 TL
A101'de 10 TL ve üzeri alışverişe indirim
- Bingo Sıvı Deterjan 2 L 99 TL
- Bingo Soft Yumuşatıcı 960 ml 69 TL
A101 13-16 ŞUBAT 2025 TAZENİN YILDIZLARI
- İthal Muz 69,50 TL
- Patates 11,50 TL
- Limon 24,50 TL
- Portakal 24 TL
- Domates 35 TL
- Mandalina 32,50 TL
- Kombinet Fana Kuşbaşı 400 g 179 TL
- Beşler Dana Kuşbaşı 400 g 184 TL
- Beşler Dana Izgara Köfte 400 g 155 TL