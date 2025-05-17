A101 17-23 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e tiny house geliyor!
Merakla beklenen A101 17-23 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 22 Mayıs 2025 tarihinde A101'e çekme karavandan elektrikli araca, buzdolabından iki tekerlekli elektrikli mopede, taşınabilir portatif klimadan, kendini temizleyen kedi tuvaletine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 17-23 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. A101'de tiny house, benzinli çapa motoru, takım çantası, su pompası, tost makinesi, oyuncak ve pek çok gıda ürününde indirim var. İşte A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 17-23 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Sek Tereyağı 1 Kg 395 TL
- Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 239 TL
- Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 107,50 TL
- Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 149 TL
- Birşah Yarım Yağlı Süt 1 L 22,50 TL
- Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL
- Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 349,50 TL
- Kaşık-La Dana Etli Kayseri Mantısı 100 TL
- Öncü Domates Salçası 1650 gr 116,90 TL
- Altınbaşak Klasik Kolay Demlik Poşet Çay 40'lı 69,90 TL
A101 17-23 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 L 120 TL
- Vione Fırçalı Yüz Temizleme Köpüğü 54,50 TL
- Axe Erkek Deodorant 114,50 TL
- Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 179 TL
- Cif Ultra Anında Etki Kir ve Yağ Çözücü Sprey 69,75 TL
- Bingo Toz Deterjan 10 Kg 319 TL
- Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 39,90 TL
- Finish Hulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 70 TL
- Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 70 TL
A101 17-23 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Damak Baklavalı Çikolata 59 TL
- Protein Tozu 699 TL
- Eti Karam Bitter Mini Çikolata 25 TL