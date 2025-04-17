A101 17 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 17 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 17 Nisan 2025 tarihinde A101'de benzinli motosikletten elektrikli bisiklete, oyuncu masasından oyuncu koltuğuna, cep telefonundan televizyona, kumandalı akülü arabadan 12 jant bisiklete kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; ayarlanabilir barfiks çubuğu, gölgelikli salıncak, halı, epilasyon seti, yağsız fritöz ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 17 Nisan 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 17 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Kiwi Yağsız Fritöz 1.999 TL
- Starcom Dijital Baskül 269 TL
- Kiwi Seyahat Ütüsü 699 TL
- Kiwi Dik Süpürge 899 TL
- Pierre Cardin Epilasyon Seti 699 TL
- Kiwi Şarjlı Kahve Baharat Öğütücü 699 TL
- Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL
- Sinbo Çelik Elektrikli Cezve 459 TL
- Arzum Cyclone Süpürge 3.499 TL
A101 17 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Gölgelikli Salıncak 3.499 TL
- Katlanabilir Kamp Sandalyesi 299 TL
- Çantalı Portatif Ocak 999 TL
- Gaz Kartuşu 119 TL
- Kamp Tencere Seti 3'lü 999 TL
- Dağcı Çantası 349 TL
- Kamp Testeresi 249 TL
A101 17 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Hascevher Tencere Seti 6 Parça 999 TL
- Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 329 TL
- Emaye Kek ve Tart Kalıbı 99,50 TL
- Borosilikat Demlik 229 TL
A101 17 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Lombardo 12V Kumandalı Akülü Araba 6.899 TL
- Oyuncak Sök Tak Buldozer Sarı 119 TL
- Oyuncak Canavar Araç Yeşil 199 TL
- Oyuncak Sevimli Puset 28x39x41 cm 199 TL
- MGS Oyuncak Alışveriş Arabası Kırmızı 269 TL
- Oyuncak 6 Tekerlekli Damperli Kamyon 699 TL
- Oyuncak Balon Tabancası Pembe 119 TL