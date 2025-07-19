A101 18-24 TEMMUZ 2025 HAFTANIN FIRSATLARI: A101'de hangi ürünler indirime girecek?
A101 18-24 Temmuz 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu belli oldu. Belirtilen tarihlerde A101'de ayçiçek yağı, çay, tereyağı, tost peyniri, Akçaabat köfte, saç spreyi, şampuan deodorant deterjan, bulaşık makinesi kapsülü gibi pek çok ürün satışta olacak.
İlgiyle beklenen A101’in 18-24 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan Haftanın Fırsatları Kataloğu yayımlandı. Katalogda kişisel bakım ve gıda ürünlerinden sıvı deterjan ve bulaşık makinesi kapsülüne kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar yer alıyor.
İşte A101 18-24 Temmuz 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu...
A101 18-24 TEMMUZ 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 359.50 TL
- Türkşeker Toz Şeker 3 KG 115 TL
- Ovadan Osmancık Pirinç Pirinç 2.5 KG 125 TL
- Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 KG 189.50 TL
- Persil Sıvı Deterjan 1690 ml 159.90 TL
A101 18-24 TEMMUZ 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Sek Tereyağı 1 KG 325 TL
- Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 GR 97.50 TL
- Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 KG 135 TL
- Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 GR 189 TL
A101 18-24 TEMMUZ 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Raid Sinek Öldürücü Sprey 124.90 TL
- Raid Max Böceksavar Sprey 174.90 TL
- Raid 20 Gece Elektro Mat Tablet 139.90 TL