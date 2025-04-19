A101 19-25 NİSAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimli?
Merakla beklenen A101 19-25 Nisan 2025 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı. 19-25 Nisan 2025 tarihlerinde A101'de peynirden yoğurda, zeytinyağından çaya, bütün piliçten dana sucuğa, saç kreminden havlu kağıda kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; soğuk çay, aromalı filtre kahve, çikolata, roll-on ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 19-25 Nisan 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 19-25 NİSAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 295 TL
- Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65,50 TL
- Birşah Süt 1 Litre 30 TL
- Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 135 TL
- Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 129,50 TL
- Milkten Tereyağı 1 Kg 309 TL
- Namet Dana Sucuk 280 gr 128,50 TL
- Dondurulmuş Poşetli Bütün Piliç 79,50 TL
- Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 52,50 TL
- Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 79,50 TL
- Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 90 TL
A101 19-25 NİSAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 209,50 TL
- Zeo Sızma Zeytinyağı 1 Litre 194 TL
- Çokça Garnitür 560 gr 24,50 TL
- Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 1 Kg 45 TL
- Çerezya İthal Dokata Çekirdek 400 gr 49,50 Tl
- Obsesso Soğuk Kahve 250 ml 35 TL
- 7Days Çikolata Dolgulu Kruvasan 60 gr 24,50 TL
- Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 60 gr 19,50 TL
- Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 109,50 TL
- Emotion / Fa / Blade Roll On 50 ml 69,90 TL
A101 19-25 NİSAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Eti Ahenk Gurme Gofret 16 TL
- Eti Cin Bisküvi 36,75 TL
- Eti Tartini Frambuazlı Turta 25 TL
- Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 65 TL
- Benim'O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 60 TL
- Eti Finger Bisküvi 89,50 TL
- Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 42 TL
- Eti Süt Burger 11 TL
A101 19-25 NİSAN 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Danone D Vitaminli Muzlu Puding 17,50 TL
- Danone Hüpper Çilek Aromalı Yoğurt 19,50 TL
- Birşah Pastörize Süt 1L 32 TL
- Ahir Şerit Peynir 250 g 65 TL
- Tulum Peyniri 450 g 145 TL