A101 19 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e motosiklet geliyor!
A101 19 Haziran 2025 aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. Benzinli motosiklet, elektrikli moped, televizyon, çamaşır makinesi, cep telefonu ve kameralı çocuk saati gibi birçok teknolojik ürün bugün indirimli fiyatlarla satışta. Şimdi vatandaşlar " A101 kataloğunda bugün hangi ürünler indirimli" sorusuna yanıt arıyor.
A101, 19 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu kapsamında çeşitli ürünleri indirimli olarak satışa sundu.
Katalogda derin dondurucu, şarjlı el mikseri, katlanır ayaklı vantilatör, minderli bistro set, elektrikli bisiklet, oyuncak çeşitleri, mutfak gereçleri gibi ürünler bulunuyor.
İşte A101 19 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
A101 19 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- SEG Çamaşır Makinesi 9.499 TL
- SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL
- LF 2831 Buzdolabı 9.999 TL
A101 19 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Grundig 65" Smart 4K UHD Google Tv 28.999 TL
- Hi-Level 40' FHD Smart Tv 7.399 TL
- ONVO 32' HD Ready Frameless Android 13 Smart Led Tv 5.999 TL
- Piranha Ambiyans Işık 429 TL
A101 19 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Pierre Cardin Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL
- Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 499 TL
- Sinbo Stand Mikser 2.999 TL
- Kiwi Buharlı Ütü 699 TL
- Pierre Cardin Saç Maşası 599 TL
- Starcom Dijital Baskül 279 TL