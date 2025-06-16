A101 19 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor!
A101 19 Haziran 2025 Aldın Aldın kataloğunda indirimli ürünler listelendi. Üç tekerlekli elektrikli mopedden benzinli motosiklete, Türk kahvesi makinesinden cep telefonuna, derin dondurucudan şarjlı el mikserine kadar geniş bir ürün yelpazesi müşterilerin beğenisine sunulacak.
A101, 19 Haziran 2025 tarihli Aldın Aldın kataloğunu paylaştı. Bu hafta buzdolabı, vantilatör, otomatik kamp çadırı, uzaktan kumandalı akülü araba, kablosuz dikey süpürge gibi birçok üründe çeşitli indirimler sunulacak.
İşte 19 Haziran 2025 Aldın Aldın Kataloğu...
A101 19 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Grundig 65" Smart 4K UHD Google Tv 28.999 TL
- Hi-Level 40' FHD Smart Tv 7.399 TL
- ONVO 32' HD Ready Frameless Android 13 Smart Led Tv 5.999 TL
- Piranha Ambiyans Işık 429 TL
- OVION V11 Lite Cep Telefonu 4.999 TL
A101 19 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- SEG Çamaşır Makinesi 9.499 TL
- SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL
- LF 2831 Buzdolabı 9.999 TL
A101 19 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Pierre Cardin Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL
- Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 499 TL
- Sinbo Stand Mikser 2.999 TL
- Kiwi Buharlı Ütü 699 TL
- Pierre Cardin Saç Maşası 599 TL
- Starcom Dijital Baskül 279 TL
- Kiwi Katlanır Ayak Masaj Aleti 999 TL
- Sinbo Kablosuz Dikey Süpürge 4.999 TL