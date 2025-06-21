A101 20-26 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e dondurma makinesi geliyor!
A101’in 20-26 Haziran 2025 kataloğunda ev elektroniğinden temizlik ekipmanlarına, mutfak gereçlerinden bisiklet ve araç bakım ürünlerine kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden çok sayıda ürün indirimli fiyatlarla alıcısını bekliyor.
A101'in 20-26 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni Aldın Aldın kataloğu açıklandı.
Haftanın kampanyasında yaz aylarına yönelik ürünler ön plana çıkarken, ütü, tencere, oyuncak çeşitleri araç bakım ürünleri gibi farklı alanlara hitap eden pek çok ürün cazip fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.
İşte A101 20-26 Haziran 2025 Aldın Aldın Kataloğu...
A101 20-26 HAZİRAN HAFTANIN YILDIZLARI
- Tursil Toz Deterjan 10 Kg 349.50 TL
- Cif Banyo&Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 74.90 TL
- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 139 TL
- Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 125 TL
- Renax Gold Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 119 TL
- Head&Shoulders Şampuan 109 TL
- Fax Sıvı Sabun 3 Litre 85 TL
A101 20-26 HAZİRAN HAFTANIN YILDIZLARI
- Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1.5 Kg 289 TL
- Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65 TL
- Doğuş Rize Çayı 1 Kg 159.50 TL
- Nescafe Latte 9'lu 59.50 TL
- Nescafe Kahve 10'lu 59.50 TL
- Dilimli Piliç Sucuk 57.50 TL
- Erpiliç Dondurulmuş Çıtır Piliç Fileto 125 TL
- Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 159 TL
10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 139 TL
- Fuse Tea Aromalı İçecek 6x330 ml 120 TL