A101 20 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 20 Mart 2025 Aldın Aldın Aktüel Kataloğu yayımlandı. 20 Mart 2025 tarihinde A101'de katlanabilir elektrikli bisikletten üç tekerlekli elektrikli mopede, çift kişilik karyoladan seyyar makara kabloya, midi fırından katlanabilir elektrikli cezveye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; koltuk ve halı yıkama makinesi, saç kurutma makinesi, buharlı temizleyici mop, mutfak gereçleri ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 20 Mart 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 20 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Hi-Level 40' FHD Smart Tv 7.399 TL
- Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 14.999 TL
- Hi-Level 32' HD Ready Smart Tv 5.499 TL
- Piranha Gaming Klavye 399 TL
- Piranha RGB Gaming Mouse 279 TL
- Piranha 2175 Oyuncu Kulaklığı 459 TL
- Piranha 8880 Oyuncu Kulaklığı 399 TL
- Piranha Ambiyans Işık 399 T
A101 20 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- SEG Çamaşır Makinesi 13.999 TL
- Kurutma Makinesi 14.999 TL
- Termosifon 65 L 6.799 TL
- No-Frost Buzdolabı 17.999 TL
A101 20 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Hometech Çelik Kettle 459 TL
- Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 459 TL
- Aprilla Kalın Maşa 399 TL
- Aprilla Saç Düzleştirici 379 TL
- Pierre Cardin İyonik Saç Kurutma Makinesi 949 TL
- Range Türk Kahvesi Makinesi Köz 999 TL
- Kiwi Çay Makinesi 799 TL
- Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL
- Kiwi Buharlı Temizleyici Mop 1.499 TL
- Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL
- Akel Midi Fırın 1.899 TL
A101 20 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Brita Aluna XL Filtereli Sürahi 399 TL
- Termos 329 TL
- Saklama Kabı Seti 3'lü 69,50 TL
- Saklama Kabı Seti 7 Parça 199 TL
- Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL
- Pratik Basmalı Rondo 189 TL