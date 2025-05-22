A101 22 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli araç geliyor!
Merakla beklenen A101 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 22 Mayıs 2025 tarihinde A101'de elektrikli araçtan iki tekerlekli elektrikli mopede, çekme karavandan portatif klimaya, buzdolabından çamaşır makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 22 Mayıs 2025 tarihinde A101'de tiny house, kendini temizleyen kedi tuvaleti, benzinli çapa motoru, vidalama seti, tost makinesi, blender, oyuncak gibi pek çok üründe indirim var. İşte 22 Mayıs 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 22 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Smart Led Tv 20.999 TL
- Fobem 50' UHD Whale Tv 11.999 TL
- Onvo 43' Frameless FHD Google Tv 9.299 TL
- THULL Kafaüstü Kulaklık 99 TL
- THULL Powerbank 10.000 mAh 999 TL
A101 22 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Çamaşır Makinesi 10 KG 12,999 TL
- 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13,499 TL
A101 22 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Escamp 6500 Flat Tiny House 475.000 TL
- Erba 4.0 Çekme Karavan 299.000 TL