A101 24-30 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet geliyor!
Merakla beklenen A101 24-30 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 24-30 Mayıs 2025 tarihlerinde A101'de benzinli motosikletten üç tekerlekli elektrikli mopede, termosifondan çamaşır makinesine, bisikletten ışıklı kablosuz kule parti hoparlörüne kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 24-30 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 24-30 Mayıs 2025 tarihlerinde A101'de televizyon, bisiklet, stand mikser, halı yıkama makinesi, mikrodalga fırın, dikiş makinesi, çadır, kamp yatağı, oyuncak çeşitleri, kıyma ve salça makinesi gibi pek çok üründe indirim var. 24-30 Mayıs 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 24-30 MAYIS 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 179 TL
- Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 169 TL
- Ezine Çiftliği Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL
- Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 169 TL
- Birşah Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 65 TL
- Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 189 TL
- Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 164,50 TL
- Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 205 TL
A101 24-30 MAYIS 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 89 TL
- Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 114,90 TL
- Nivea Deodorant Çeşitleri 95 TL
- ABC Toz Deterjan 8 Kg 259 TL
- Cif Çok Amaçlı Krem Sprey 69,75 TL
- Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 135 TL
- Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 199 TL
- Duru Duş Sabunu 4x150 gr 107,50 TL
10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- Duru Duş Jeli Çeşitleri 80 TL
- Bioblas Şampuan 900 ml 149 TL