A101 24 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli araç geliyor!
Merakla beklenen A101 24 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 24 Nisan 2025 tarihinde A101'de elektrikli araçtan televizyona, yazıcıdan çay makinesine, üç tekerlekli elektrikli mopedden şarjlı süpürgeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 24 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 24 Nisan 2025 tarihi itibarıyla A101'de el blender seti, dijital baskül, mutfak gereçleri, bavul, çift kişilik yatak gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; hayvan mamaları, sporcu masaj aleti, oyuncak ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 24 Nisan 2025 itibarıyla A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 24 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
- APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL
A101 24 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Onvo QLED HD Google TV 84.999 TL
- Onvo 85' Frameless Ultra QLED HD Google Tv 45.899 TL
- Onvo 43' Full HD Android 13 Smart Led Tv 8.499 TL
- Philips 55' 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 26.999 TL
- Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.999 TL
- Piranha 7880 Kablosuz Hoparlör 549 TL
- Mipo M59 Cep Telefonu 6.999 TL
A101 24 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- SEG Buzdolabı 10.999 TL
- Flavel Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL
- Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL
- SEG Çamaşır Makinesi 16.999 TL