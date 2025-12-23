A101 25 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var?
A101'in merakla beklenen 25 Aralık 2025 Aldın Aldın Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 raflarında büyük ekran televizyonlardan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mutfak ve sofra ürünlerine, motosiklet ve elektrikli araçlardan oyuncak ve tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de dikkat çeken fiyatlar sunulurken, yeni yıla yaklaşırken pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki 25 Aralık A101 Aldın Aldın kataloğunda başka neler var? İşte tüm liste…
A101 25 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 65" UHD Android Tv 20.999 TL
- Silikon Aydınlatma 249 TL
- 55" UHD Android Tv 14.999 TL
- Led Ampul 8,5W 49,50 TL
- Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu 399 TL
- Elektrikli Titan Pro Forklift 3 Ton 4.7M 1.199.000 TL
- Dizel Prestige Pro 3 Ton 4.7M Forklift 999.000 TL
- Elektrikli Fanlı Isıtıcı 579 TL
- Yün-Kazak Temizleme Cihazı 199 TL
- Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL
- Su Isıtıcı 999 TL
- Mısır Patlatma Makinesi 899 TL
- IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL
- 4 Başlıklı Masaj Aleti 999 TL
- Dikey Süpürge 1.699 TL
- Baton Kek Kalıbı 149 TL
- Plastik Pastacılık Ürünleri 39,50 TL
- Porselen Fondü Seti 199 TL
- Porselen Servis Tabağı 69,50 TL
- Porselen Pasta Tabağı 69,50 TL
- 5'i 1 Yerde Termos Mug 399 TL
- Lavabo Süzgeci 2'li 10 TL
- Hazneli Rende 59,50 TL
- Süzgeç 3'lü 175 TL
- Kulplu Damacaba Matara 149 TL
- Yılbaşı Dekorlu Kokulu Mum 79,50 TL
- Ayaklı Servis Tabağı 299 TL
- 6 Programlı Bulaşık Makinesi 12.999 TL
- 10KG Çamaşır Makinesi 14.999 TL
- No-Frost buzdolabı 19.999 TL
- Kadın Termal Tayt 219 TL
- Toka Kutu Seti 79,50 TL
- Kadın Desenli Ev Botu 189 TL
- Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 399 TL
- Erkek Kalın Taban Ev Terliği 139 TL
- Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL
- Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.499 TL
- Orta Boy Valiz 755 TL
- PP Makyaj Çantası 299 TL
- Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL
- Temizlenebilir Cam Menfezi 49,50 TL
- Katlı Raf 3'lü 399 TL
- Çok Amaçlı Askı 39,50 TL
- SE03 Max Elektrikli Moped 39.990 TL
- RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
- VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
- RS4 50 CC Moped 39.990 TL
- Oyuncak Çekçekli Temizlik Seti 289 TL
- Sesli ve Işıklı Çıngırak 179 TL
- Oyuncak Fön Makineli Güzellik Seti 219 TL
- Oyuncak Kesilebilen Meyve Sebze 319
- Ahşap Bultak Puzzle 55 TL
- Kes Yapıştır Etkinlik Kitabı 39,50 TL
- Oyuncak Eğlenceli Ördekler 399 TL
- Kurmalı Banyo Oyuncağı 95 TL
- Orman Meyveleri 199 TL
- Dondurulmuş Krokanlı Pasta 600G 179 TL
- Tortellini Makarna 250G 109,50 TL
- Cin Mısır 1KG 49,50 TL
- Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 KG 289 TL
- Meyveli Yoğurt 400G 65 TL
- Kefir 250ml 39,50 TL
- Antep Fıstığı 250g 299 TL
- Kavrulmuş Tuzlu İç Fıstık 160g 35 TL
- Sarımsak Tozlu Ayçekirdeği 30 TL
- Karışık Kuruyemiş 180g Karnaval 245 TL
- 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL
- 3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 159 TL
- Çek Kullan 3 Katlı Mendil 150'li 32,50 TL
- Aydınlatıcı C Vitamini Serum Maske 99,50 TL
- Cilt Kusuru İzi Karşıtı Temizleme Jeli 150ml 249 TL
- Sprey Krem Şanti 250g 99 TL
- Zencefilli Tarçınlı Sade Kurabiye 500g 76 TL
- 5 KG 159 TL
- 5 Dakika Hazır Mozaik Kalp Pasta 49,50 TL
- Metal Kutu Kurabiye 150g 139 TL