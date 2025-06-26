A101 26 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli araç geliyor!
A101'in 26 Haziran 2025 kataloğunda, elektrikli araçtan üç tekerlekli mopede, dondurma makinesinden bisiklete kadar pek çok ürün indirime girdi. Şarjlı masaüstü vantilatör, halı yıkama makinesi ve diğer sezonluk ihtiyaçlar da mağazalarda olacak.
A101, 26 Haziran 2025 tarihli kataloğunda buharlı temizleyici, dijital baskül, termosifon, tencere çeşitleri, oyuncak, elektrikli araç gibi ürünler yaza özel fiyatlarla listelendi.
İşte A101 26 Haziran 2025 Aldın Aldın Kataloğu...
A101 26 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
- APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL
- Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL
A101 26 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 22.999 TL
- Samsung 50' 4K UHD Smart Led Tv 29.999 TL
- Onvo 43' Frameless FHD Google Tv 8.299 TL
- Hi-Level 32' HD Ready Smart Tv 5.499 TL
- Lenovo Ideapad Slim 3 8.999 TL
A101 26 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 5.999 TL
- 6 Programlı Çamaşır Makinesi 10.499 TL
- No-Frost Buzdolabı 15.999 TL