A101 26 NİSAN-2 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor!
Merakla beklenen A101 26 Nisan-2 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 26 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihlerinde A101'de basınçlı yıkama makinesinden üç tekerlekli elektrikli mopede, spor ayakkabıdan kamp malzemelerine, mutfak gereçlerinden beyaz eşyaya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 26 Nisan-2 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 26 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihlerinde A101'de televizyondan buharlı kırışıklık gidericiye, erzak dolabından çift bölmeli aile kamp çadırına, şişme kanepeden piknik sandalyesine, bisikletten oyuncak çeşitlerine kadar birçok indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte 26 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 26 NİSAN-2 MAYIS ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 199 TL
- Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL
- Pınar Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 199 TL
- Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 147,50 TL
- Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 135 TL
- Pınar Beyaz / Labne Çeşitleri 180 gr 49,50 TL
- Zeo Siyah Zeytin 500 gr 65 TL
- Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400 gr 69,50 TL
A101 26 NİSAN-2 MAYIS ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Pınar Kido Süt Çeşitleri 180 ml 11,75 TL
- Pınar Hindi Salam 500 gr 62,50 TL
- Pınar Aç Bitir Hindo Kokteyl Sosis 170 gr 42,50 TL
- Pınar Aç Bitir Hindi Salam 70 gr 24,50 TL
- Barilla Makarna 500 gr 31,95 TL
- Öncü Pul Biber 500 gr 109,90 TL
- Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 205 TL
- Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 49,50 TL
- Eti Lifalif İnce Yulaf Ezmesi 350 gr 49,50 TL
A101 26 NİSAN-2 MAYIS BİTMEDEN AL
- Erzak Kabı 47 TL
- Sera Buzdolabı Poşeti 19,50 TL
- Hobby Saç Jolesi 69 TL