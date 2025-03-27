A101 27 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 27 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 27 Mart 2025 tarihinde A101'de benzinli motosikletten iki tekerlekli elektrikli mopede, televizyondan bilgisayara, valizden saç düzleştiricine, dijital baskülden tost makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; 2+1 minderli bistro set, mutfak gereçleri, tava, oyuncak, erkek gömleği, çok amaçlı mutfak rafı, oyuncak ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 27 Mart 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 27 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Özsüt Sefer Usta Şam Tatlısı - 59,50 TL
- Üstad 1L Tam Yağlı Cam Şişe Ayran - 55 TL
- Söke 1 KG Baklavalık ve Böreklik Buğday Unu 52,50 TL
- Pratiko 1 KG Dondurulmuş İnce Kesim Patates - 89,50 TL
- Aspiliç 1 KG Piliç Kokteyl Sosis - 75 TL
- Superfresh 450 G Dondurulmuş Pratik Sebze Sote - 79,50 TL
- Dondurulmuş Piliç Izgara Kanat - 119 TL
A101 27 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- ÇAYKUR 1 KG Kamelya Çayı - 175 TL
- De Lucca 280 G %100 Sürülebilir Meyve - 69,50 TL
- Ülker Teremyağ Gurme Margarin - 39,50 TL
- Binboğa 850 G Çiçek Balı - 199,50 TL
- Koska 20 G Sade Tahin Helvası - 6,50 TL
- Orkide 5 L Ayçiçek Yağı - 349 TL
- Kemal Kükrer 500 ML Organik Elma Sirkesi - 99,50 TL
A101 27 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Marmara 300 ML Parfümlü Kolonya - 59,50 TL
- Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ML - 99,50 TL
- Garnier Kağıt Yüz Maskesi - 69,50 TL
- ABC Konsantre Yumuşatıcı 1200 ML - 65 TL
- Selpak El ve Yüz Havlusu 100'lü - 49,50 TL
- Viking 5 L Yumuşatıcı - 115 TL
- Yakamoz 5 L İçecek - 69,50 TL
A101 27 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- VOLTA APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 34.990 TL
- VOLTA VST İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
- VOLTA VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL
- VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL