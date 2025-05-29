A101 29 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e 3 tekerlekli elektrikli moped geliyor!
A101 29 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 29 Mayıs 2025 tarihinde A101'de benzinli motosikletten 3 tekerlekli mopede, dikiş makinesinden mikrodalga fırına, termosifondan derin dondurucuya kadar birçok ürün A101'de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
A101’in 29 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürünler listesi paylaşıldı. Bu haftaki kampanyada dikkat çeken ürünler arasında benzinli motosiklet, üçlü koltuk, kamp çadırı, halı yıkama makinesi, seyahat ütüsü, yemek masası yer alıyor.
A101 aktüel ürünler listesine dair tüm detaylar haberimizde.
A101 29 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Philips 55" 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 25,999 TL
- Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 15,499 TL
- Toshiba 43' 4K Ultra HD Android Tv 12,499 TL
- Hi-Level 40' FHD Smart Tv 7,399 TL
- Piranha RGB Işıklı Kablosuz Kule Parti Hoparlörü 1,399 TL
- Piranha Dekoratif Hesap Makinesi 249 TL
- Seldur Led Ampul 9W 47,50 TL
A101 29 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- 26" Jant Bisiklet 4,599 TL
- 1500 Parça Puzzle 129 TL
- Oyuncak Asker ve İtfaiye Araçları 129 TL
- Beni Herkes Sever Kitapları 39,50 TL
A101 29 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Mekanik Silindirik Termosifon 6,899 TL
- SEG Buzdolabı 9,999 TL
- Çamaşır Makinesi 15,999 TL
- 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 7,999 TL