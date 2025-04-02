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  4. A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli moped geliyor!

A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli moped geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 3 Nisan 2025 tarihinde A101'de üç tekerlekli mopedden çok amaçlı aktivite koltuğuna, overlok makinesinden halı yıkama makinesine, şarjlı diş fırçasından süpürgeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; mini masa tenisi, koşu ve yürüyüş bandı, çaydanlık, bardak, oyuncak ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 3 Nisan 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli moped geliyor! - Resim: 1

A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU

- Volta VM4 NeoÜç Tekerlekli Moped 69.990 TL

- APEC APS2 Elektrikli Moped 26.990 TL

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A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli moped geliyor! - Resim: 2

A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU

- Onvo 75 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 29.999 TL

- Hı-Level 58 İnç 4K Ultra HD TV 15.999 TL

- Onvo 32 İnç Frameless HD Ready Google TV 5.999 TL

- Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

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A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli moped geliyor! - Resim: 3

A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU

- SEG Çamaşır Makinesi 12.499 TL

- Bulaşık Makinesi 9.799 TL

- No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

- Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

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A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli moped geliyor! - Resim: 4

A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU

- Schafer Prochef Master Stand Mikser 3.799 TL

- Homend Royaltea Çay Makinesi 2.199 TL

- English Home Multi Blender Seti 1.899 TL

- Kiwi Elektrikli Cezve 269 TL

- Kiwi Şarjlı Epilasyon Cihazı 459 TL

- Schafer Kraft Saç Kurutma Makinesi 749 TL

- Singer Overlok Makinesi 7.999 TL

- Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 375 TL

- Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 799 TL

- Samsung Cyclone Süpürge 4.299 TL

- Oral-B Easy Clean Şarjlı Diş Fırçası 899 TL

- Aprilla Kulak-Burun Kılı Kesme Makinesi 79,95 TL

- Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.899 TL

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