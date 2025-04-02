A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli moped geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 3 Nisan 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 3 Nisan 2025 tarihinde A101'de üç tekerlekli mopedden çok amaçlı aktivite koltuğuna, overlok makinesinden halı yıkama makinesine, şarjlı diş fırçasından süpürgeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; mini masa tenisi, koşu ve yürüyüş bandı, çaydanlık, bardak, oyuncak ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 3 Nisan 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Volta VM4 NeoÜç Tekerlekli Moped 69.990 TL
- APEC APS2 Elektrikli Moped 26.990 TL
A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Onvo 75 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 29.999 TL
- Hı-Level 58 İnç 4K Ultra HD TV 15.999 TL
- Onvo 32 İnç Frameless HD Ready Google TV 5.999 TL
- Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- SEG Çamaşır Makinesi 12.499 TL
- Bulaşık Makinesi 9.799 TL
- No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
- Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL
A101 3 NİSAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Schafer Prochef Master Stand Mikser 3.799 TL
- Homend Royaltea Çay Makinesi 2.199 TL
- English Home Multi Blender Seti 1.899 TL
- Kiwi Elektrikli Cezve 269 TL
- Kiwi Şarjlı Epilasyon Cihazı 459 TL
- Schafer Kraft Saç Kurutma Makinesi 749 TL
- Singer Overlok Makinesi 7.999 TL
- Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 375 TL
- Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 799 TL
- Samsung Cyclone Süpürge 4.299 TL
- Oral-B Easy Clean Şarjlı Diş Fırçası 899 TL
- Aprilla Kulak-Burun Kılı Kesme Makinesi 79,95 TL
- Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.899 TL