A101 3 TEMMUZ 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e kablolu elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!
A101 3 Temmuz 2025 Aldın Aldın Kataloğu belli oldu. 3 Temmuz 2025 tarihinde A101'de kablolu elektrikli şarj istasyonundan benzinli motosiklete, elektrikli bisikletten fana, mutfak gereçlerinden akıllı saate kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışta olacak.
A101 3 Temmuz 2025 Aldın Aldın Kataloğu'nda teknolojiden gıda ürünlerine, mutfak gereçlerinden yazlık ürünlere, oyuncaktan temizlik malzemelerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla yer aldı.
İşte A101 3 Temmuz 2025 Aldın Aldın Kataloğu...
A101 3 TEMMUZ 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 23.999 TL
- Onvo 55' Frameless Ultra HD UHD
- QLED Google Tv 16.799 TL
- Toshiba 43' 4K UHD VIDAA Tv 11.999 TL
- Philips 40' FHD Led Tv 12.999 TL
- Metal USB Fan 149 TL
- Akıllı Saat 499 TL
A101 3 TEMMUZ 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 11.599 TL
- Onvo 41 L Mini Buzdolabı 3.999 TL
- SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
- SEG No-Frost Buzdolabı 17.599 TL
A101 3 TEMMUZ 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Arzum Crust Mix Stand Mikser 4.399 TL
- Homend Mixfresh Smoothie Blender 1.399 TL
- Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 599 TL
- Sinbo El Mikseri 429 TL
- Onvo Kişisel Bakım Seti 899 TL
- Kiwi Endüstriyel Fan 1.499 TL
- Kiwi Pervanesiz Kule Tipi Vantilatör 1.099 TL
- Kiwi Soğuk Buharlı Masaüstü Fan 399 TL
- Kiwi Endüstriyel Hava Soğutucu 1.999 TL