A101 30 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de bu hafta neler var?
A101’in 30 Ekim 2025 tarihli aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta teknoloji, küçük ev aletleri, ev tekstili, mutfak ürünleri ve oyuncak kategorilerinde dikkat çeken ürünler yer alıyor. Samsung Crystal UHD TV, Toshiba FHD TV, benzinli motosiklet, Sinbo saç şekillendirici, Kiwi halı yıkama makinesi, English Home nevresim setleri ve Revolt RSX7 motosiklet öne çıkan ürünler arasında. Ayrıca Paşabahçe bardak takımları, Hascevher tencere ve tavalar, çocuk oyuncakları ve temizlik ürünlerinde de indirimler dikkat çekiyor. Peki A101'de 30 Ekim 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var?
A101 30 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Kataloğun teknoloji kategorisinde Samsung ve Toshiba markalı televizyonlar dikkat çekerken, küçük ev aletlerinde Sinbo kahve öğütücü, Kiwi halı yıkama makinesi ve Arzum şarjlı süpürge öne çıkıyor.
Ev tekstilinde English Home nevresim setleri ve bambu çoraplar; mutfak reyonunda ise Hascevher tencereler, Paşabahçe cam ürünler ve pratik saklama kapları öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Çocuklara yönelik oyuncak tren setleri, Barbie bebekler ve puzzle’lar da bu haftanın dikkat çeken ürünlerinden.
Peki 30 Ekim A101'e başka hangi ürünler gelecek?
İşte 30 Ekim A101 kataloğu 2025...
A101 30 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 70" UHD Smart Tv 38.999 TL
- 43' FHD VIDAA Tv 10.999 TL
- 58' UHD Smart Tv 29.999 TL
- Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL
- Dikey Süpürge 1.699 TL
- Kahve ve Baharat Öğütücü 899 TL
- 5'i 1 Arada Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL
- Izgara ve Tost Makinesi 899 TL
- Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL
- Inox Kettle 549 TL
- Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 1.199 TL
- Ankastre Set 7.999 TL
- Çamaşır Makinesi 16.999 TL
- Metal Sosluk Tava 299 TL
- 3 Parça Kulplu Cam Yağlık Seti 125 TL
- Manuel Doğrayıcı 199 TL
- 2'li Motivasyon Matarası 209 TL
- Bulaşık Süngeri Askısı 20 TL
Hazneli Rende 89,50 TL
Kepçe Kaşık Altlığı 29,50 TL
20 L Soft Çöp Kovası 179 TL
- Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL
- Tek Kişilik Nevresim Seti 499 TL
- Çift Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 349 TL
- Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 239 TL
- Yastık Alezi 79,50 TL
- 4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL
- Orta Boy PP Valiz 755 TL
- Büyük Boy PP Valiz 875 TL
- Kabin Boy PP Valiz 685 TL
- PP Makyaj Çantası 299 TL
- 40'lı Orta Boy Çöp Torbası 39,50 TL
- 16'lı Hazır Kesilmiş Pişirme Kağıdı 35 TL
- 43 Parça Tren Seti 249 TL
- Büyüleyici Parti Bebekleri 349 TL
- Oyuncak Alissa'nın Fırını 169 TL
- Oyuncak Elektrikli Süpürge 399 TL
- Çıkartmalı Boyama Kitabı 34,50 TL
- Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
- 4 Kişilik Masa Takımı 6.999 TL
- RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
- RS4 50 CC Moped 39.990 TL
- Buğday Unu 9 KG 249 TL
- Tiryaki Çay 5 KG 1.125 TL
- Trakya Pilavlık Pirinç 5 KG 270 TL
- Dondurulmuş Orman Meyveleri 199 TL
- Dondurulmuş İçli Köfte 240 G 99,50 TL
- Tek İçimlik Filtre Kahve 12,50 TL
- 3 Katlı Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL
- 3 Katlı Natural Kağıt Havlu 16'lı 179 TL
- Çocuk Bezi Çeşitleri 279 TL