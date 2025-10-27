Ev tekstilinde English Home nevresim setleri ve bambu çoraplar; mutfak reyonunda ise Hascevher tencereler, Paşabahçe cam ürünler ve pratik saklama kapları öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Çocuklara yönelik oyuncak tren setleri, Barbie bebekler ve puzzle’lar da bu haftanın dikkat çeken ürünlerinden.