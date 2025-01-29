A101 30 OCAK 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e motosiklet geliyor!
Merakla beklenen A101 Aldın Aldın 30 Ocak 2025 kataloğu yayımlandı. A101'de benzinli motosikletten cep telefonuna, masaj aletinden koltuk ve halı yıkama makinesine, karyoladan mutfak gereçlerine birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, temizlik ve gıda ürünlerinde de indirim var. İşte 30 Ocak 2025 itibarıyla A101'de raflarda yerini alacak yeni ve indirimli ürünler...
30 OCAK 2025 A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 43.990 TL
- Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
- Onvo 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 14.999 TL
- JVC 55 İnç 4K Ultra HD Smart TV 17.999 TL
- Mipo M59 Cep Telefonu 6.999 TL
- Reeder S23 Pro Max 6/128 GB Cep Telefonu 4.799 TL
- Piranha Bluetooth Kulaklık 299 TL
30 OCAK 2025 A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- SEG LF 2631 Buzdolabı 10.499 TL
- SEG CM710 7KG Çamaşır Makinesi 9.999 TL
- Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL
- Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
- Akıllı Tartı 299 TL
- Aprilla Boyun Masaj Aleti 999 TL
- Saç Düzleştirici 699 TL
- Singer Dikiş Makinesi 4.299 TL
30 OCAK 2025 A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Essenso Tava ve Sahan Set 529 TL
- Hascevher 6 Parça Tencere Seti 849 TL
- Cam Kapaklı Kare Borcam 219 TL
- Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 249 TL
- Dantel Çay Bardağı 6'lı 149 TL
- Altın Kulplu Sunum Ürünleri 129 TL
- Saklama Kabı Çeşitleri 79,50 TL
- Kapaklı Hamur Leğeni 79,50 TL
- Bölmeli Saklama Kabı 22,50 TL
- Mikrodalga Saklama Kabı Seti 3'lü 79,50 TL
30 OCAK 2025 A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Metal Tek Kişilik Karyola 2.150 TL
- Yastık Alezi 59 TL
- Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 199 TL
- Bebek Peluş Mont 349 TL
- Oscar Yaylı Yatak 2.150 TL
- Erkek Ekose İçi Yün Görünümlü Gömlek 399 TL
- Duvar Saati 169 TL
- 4 Katlı Takı Organizeri 79,50 TL
- Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 259 TL