A101 4-10 TEMMUZ 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimli?
A101’in 4-10 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğunda; taze kaşar peyniri, yumurta, kaymaklı tava yoğurdu ve dondurulmuş bütün piliçten atıştırmalıklara, saç boyasına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Günlük ihtiyaçlardan kişisel bakıma kadar çeşitli ürünlerde fırsatlar sunuluyor.
A101’in 4-10 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak Aldın Aldın kataloğunda, temel gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinde dikkat çekici indirimler yer alıyor.
Saç boyası, bulaşık makinesi kapsülü, kadın/erkek deodorant gibi pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
İşte A101 4-10 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğu...
A101 4-10 TEMMUZ 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Muratbey Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 gr 199 TL
- Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 129 TL
- Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1.5 Kg 72.50 TL
- Poşetli Bütün Piliç Kg 69.50 TL
- Lezita Piliç Şinitzel 77.50 TL
- Namet Hindi Füme 37.50 TL
A101 4-10 TEMMUZ 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Ülker Bebe Bisküvisi 1 KG 99 TL
- Ülker Albeni Kurabiyem 55 TL
- Ülker Dankek Çilekli Tart Kek 6x30 gr 54.50 TL
A101 4-10 TEMMUZ 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 164.50 TL
- Güven Asa Natürel Sızme Zeytinyağı 3 Litre 645 TL
- Çokça Domates Salçası 34 TL
- Blendax Isırgan Özlü Şampuan 94 TL
- Dalin Bebek Şampuanı 99.75 TL