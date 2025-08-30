A101 4 EYLÜL 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli araç geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 4 Eylül 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 4 Eylül 2025 tarihinde A101'de elektrikli araç, dikiş makinesi, blender seti, bulaşık makinesi, buzdolabı, süpürge, mutfak gereçleri ve pek çok gıda ürünü indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Peki, A101'de başka hangi ürünler indirime girecek?
A101 4 Eylül 2025 Aldın Aldın Kataloğu belli oldu. 4 Eylül 2025 tarihinde A101'de dikiş makinesinden çift kişilik yatağa, oyuncak çeşitlerinden kitaplığa, katlanabilir elektrikli bisikletten elektrikli araca, tost makinesinden elektrikli çelik cezveye kadar birçok ürün indirimde olacak. İşte A101 4 Eylül 2025 Aldın Aldın Kataloğu...
A101 4 EYLÜL 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Philips 65'' Smart TV 29.999 TL
- Vestel 2 Max Akıllı Saat 749 TL
- Onvo Google TV 16.999 TL
A101 4 EYLÜL 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL
- Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL
- SEG No-Frost Buzdolabı 19.999 TL
A101 4 EYLÜL 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Singer Dikiş Makinesi 4.599 TL
- English Home Multi Blender Seti 1.999 TL
- Erkek Bakım Seti 899 TL
- Elektrikli Çelik Cezve 499 TL
- Saç Düzleştirici İyonik Tarak 699 TL
A101 4 EYLÜL 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Volta Elektrikli Araç 229.990 TL
- Elektrikli Moped 59.990 TL
- Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
A101 4 EYLÜL 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Kapaklı Şişe 100 TL
- Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 65 TL
- Rimli Desenli Su Bardağı 60 TL
A101 4 EYLÜL 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Kumsal 6 Parça Tencere Seti 1.199 TL
- Papilla Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 599 TL
- English Home Patisserie Kek Kalıbı Çeşitleri 449 TL
- Kristal Kahvaltılık Set 179 TL
A101 4 EYLÜL 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.500 TL
- 5 Raflı Metal Kitaplık 699 TL
- Nest Torba Yaylı Çift Kişilik 5.999 TL
- Kapitone Spor Kadın Kol Çantası 249 TL
A101 4 EYLÜL 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Oyuncak Fileli Pota 139 TL
- Oyuncak Sevimli Puset 189 TL
- Puzzle 1000 Parça 79.50 TL
A101 4 EYLÜL 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Dondurulmuş Piliç Çıtır Bonfile 139 TL
- Dondurulmuş Piliç Baget 69.50 TL
- Eker Çırpılmış Yoğurt 49.50 TL
A101 4 EYLÜL 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Aqua Bambu 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 32'li 199 TL
- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 L 189 TL
- Elidor Sıvı Saç Bakım Kremi 129 TL