İlgiyle takip edilen A101 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 5-11 Haziran 2025 tarihinde A101'de iki kapaklı erzak dolabı, çok amaçlı dolap, temizlik ürünleri, deniz yatağı, tekerlekli deniz simidi ve can yeleği gibi birçok üründe indirim uygulanacak.

İşte 5-11 Haziran tarihleri arasında A101 raflarında yer alacak fırsat ürünleri...