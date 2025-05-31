A101 5-11 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet geliyor!
Haziran ayının ilk A101 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. 5-11 Haziran 2025 tarihleri arasında A101’de benzinli motosikletten bota, kano setinden yastıklı deniz yatağına, saç maskesinden gıda ürünlerine kadar pek çok ürün cazip indirimlerle raflarda olacak.
İlgiyle takip edilen A101 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 5-11 Haziran 2025 tarihinde A101'de iki kapaklı erzak dolabı, çok amaçlı dolap, temizlik ürünleri, deniz yatağı, tekerlekli deniz simidi ve can yeleği gibi birçok üründe indirim uygulanacak.
İşte 5-11 Haziran tarihleri arasında A101 raflarında yer alacak fırsat ürünleri...
A101 5-11 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml 89.50 TL
- Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 85 TL
- Ünal Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 170 TL
A101 5 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Basmati Pirinç 1 KG 84,50 TL
- Beyaz Sirke 5 L 65 TL
- Ayçiçek Yağı 2 L 169 TL
A101 5 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Milka Çikolata 99 TL
- Eti Lifalif Yulaflı Bar 3×35 G 59 TL