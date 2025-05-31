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  4. A101 5-11 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101 5-11 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet geliyor!

Haziran ayının ilk A101 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. 5-11 Haziran 2025 tarihleri arasında A101’de benzinli motosikletten bota, kano setinden yastıklı deniz yatağına, saç maskesinden gıda ürünlerine kadar pek çok ürün cazip indirimlerle raflarda olacak.

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A101 5-11 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet geliyor! - Resim: 1

İlgiyle takip edilen A101 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 5-11 Haziran 2025 tarihinde A101'de iki kapaklı erzak dolabı, çok amaçlı dolap, temizlik ürünleri, deniz yatağı, tekerlekli deniz simidi ve can yeleği gibi birçok üründe indirim uygulanacak.

İşte 5-11 Haziran tarihleri arasında A101 raflarında yer alacak fırsat ürünleri...

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A101 5-11 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet geliyor! - Resim: 2

A101 5-11 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU

- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml 89.50 TL

- Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 85 TL

- Ünal Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 170 TL

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A101 5-11 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet geliyor! - Resim: 3

A101 5 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU

- Basmati Pirinç 1 KG 84,50 TL

- Beyaz Sirke 5 L 65 TL

- Ayçiçek Yağı 2 L 169 TL

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A101 5-11 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet geliyor! - Resim: 4

A101 5 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU

- Milka Çikolata 99 TL

- Eti Lifalif Yulaflı Bar 3×35 G 59 TL

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