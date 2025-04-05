A101 5-11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 5-11 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 5-11 Nisan 2025 tarihlerinde A101'de benzinli motosikletten bisiklete, ankastre fırından davlumbaza, hobi kesim makinesinden süpürgeye, geri vitesli benzinli çapa motorundan çim biçme makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; benzinli ağaç kesme motoru, plastik koltuk, bavul, saksı, bebek eşyaları, oyuncak ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 5-11 Nisan 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 5-11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOG
- Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL
- Blendax 500 ml Şampuan Çeşitleri 74,75 TL
- Persil 1690 ml Sıvı Deterjan 159,90 TL
- Pantene Tüp Saç Kremi 275 ml 79,90 TL
- Dalan Banyo Sabunu 4x200 g 83,50 TL
- Hayat Su 5L 33 TL
A101 5-11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOG
- Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 g 95 TL
- Peynes Tam Yağlı Süzme Peynir 500 g 71,50 TL
- Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g
- Birşah Tam Yağlı Süt 1 L 30 TL
- Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1KG 100 TL
- Bolmix Reçel 1800 g 150 TL
A101 5-11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOG
- Ustasından Çorba 12,50 TL
- Mest Poşet Çay 20'li 22,50 TL
- Lipton Yeşil Çay&Çilek Aromalı Soğuk Çay 1 L 20 TL
- Ofçay Hazine Demlik Poşet Çay 69 TL
- Cafex Sütlü Çikolata Aromalı Filtre Kahve 8 g 6,90 TL
- Eğlenceli Yumurtalar 10,90 TL
- Powerade Sporcu İçeceği 500 ml 25 TL
- Çerezya Yerli Dakota Ayçekirdeği 250 g 22,50 TL
- Dooy Şeftali-Kavun-Kayısı Meyveli İçecek 200 ml 6 TL
- Hobby Saç Jölesi 250 ml 69 TL
- Sesu Ilık Ağda 250 g 49,50 TL
A101 10 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOG
- Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 17.999 TL
- Samsung 70' 4K UH Smart Led Tv 38.999 TL
- Toshiba 43' FHD Android Tv 10.999 TL
- Onvo 24' Android Smart Led Tv 4.999 TL
- Piranha 9974 Bluetooth Kulaklık 349 TL
- Piranha 2210 Bluetooh Kulaklık 349 TL
- Reeder S23 Pro Max Cep Telefonu 4.899 TL