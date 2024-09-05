A101 5 EYLÜL 2024 PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL İNDİRİMLERİ: 'Kaçırılmayacak Fırsatlar'
A101 market, Eylül ayına özel indirim fırsatlarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. 5 Eylül 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak Aldın Aldın kampanyasında, birçok farklı kategoride uygun fiyatlı ürünler raflarda yerini alacak. Peki, A101 Aldın Aldın indirimlerinde hangi ürünler var? İşte, A101 5 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu ve detaylar...
A101 market, Eylül ayına özel dev indirim kampanyalarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. 5 Eylül 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak Aldın Aldın kampanyasında, farklı kategorilerde pek çok indirimli ürün müşterilerle buluşacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101, teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına, mutfak gereçlerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar sunuyor. Peki, A101 Aldın Aldın indirimlerinde hangi ürünler var? İşte iPhone 15 Plus'tan, ev aletlerine kadar öne çıkan ürünler ve detaylar…
JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 25.999 TL
JVC 55' 4K Ultra HD Smart Tv 15.999 TL
Philips 55' 4K UHD Smart Tv 22.999 TL
Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL
JVC 32' HD Smart Led Tv 5.999 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 379 TL
Regal Toz Torbasız Süpürge 2.499 TL
Arzum Dikey Süpürge 1.299 TL
OMIX X600 Cep Telefonu 4.999 TL
Lenovo K30 Bluetooth Speaker 379 TL
Piranha Bluetooth Hoparlör 279 TL
Philips Bluetooth Kulaklık 999 TL
English Home TKM 6011 Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL
English Home Çift Kişilik Çok Amaçlı Örtü 479 TL
English Home Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü 399 TL
English Home DGR 3001 Doğrayıcı 799 TL
English Home TKM 5010 Çıkarılabilir Plaklı Tost Makinesi 1.399 TL
Singer Dikiş Makinesi 3.999 TL
Homend Streamwork Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL
Hometech Saç Şekillendirici Fırça 499 TL
Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 849 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 279 TL
Kiwi Beyaz Başlıklı IPL Tüy Alma Cihazı 1.999 TL
Flavel Çay Makinesi 1.199 TL
Adidas Kadın/Erkek Superstar Ayakkabı 1.999 TL
Katlanabilir Bisiklet 4.799 TL
26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 4.199 TL
ABS Orta Boy Valiz 649 TL
ABS Büyük Boy Valiz 749 TL
ABS Kabin Boy Valiz 549 TL
Desenli Kamp Sandalyesi 249 TL