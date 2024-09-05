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  4. A101 5 EYLÜL 2024 PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL İNDİRİMLERİ: 'Kaçırılmayacak Fırsatlar'

A101 5 EYLÜL 2024 PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL İNDİRİMLERİ: 'Kaçırılmayacak Fırsatlar'

A101 market, Eylül ayına özel indirim fırsatlarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. 5 Eylül 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak Aldın Aldın kampanyasında, birçok farklı kategoride uygun fiyatlı ürünler raflarda yerini alacak. Peki, A101 Aldın Aldın indirimlerinde hangi ürünler var? İşte, A101 5 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu ve detaylar...

A101 market, Eylül ayına özel dev indirim kampanyalarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. 5 Eylül 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak Aldın Aldın kampanyasında, farklı kategorilerde pek çok indirimli ürün müşterilerle buluşacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101, teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına, mutfak gereçlerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar sunuyor. Peki, A101 Aldın Aldın indirimlerinde hangi ürünler var? İşte iPhone 15 Plus'tan, ev aletlerine kadar öne çıkan ürünler ve detaylar…

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JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 25.999 TL

JVC 55' 4K Ultra HD Smart Tv 15.999 TL

Philips 55' 4K UHD Smart Tv 22.999 TL

Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL

JVC 32' HD Smart Led Tv 5.999 TL

Ayarlanabilir Laptop Sehpası 379 TL

Regal Toz Torbasız Süpürge 2.499 TL

Arzum Dikey Süpürge 1.299 TL

OMIX X600 Cep Telefonu 4.999 TL

Lenovo K30 Bluetooth Speaker 379 TL

Piranha Bluetooth Hoparlör 279 TL

Philips Bluetooth Kulaklık 999 TL

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English Home TKM 6011 Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL

English Home Çift Kişilik Çok Amaçlı Örtü 479 TL

English Home Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü 399 TL

English Home DGR 3001 Doğrayıcı 799 TL

English Home TKM 5010 Çıkarılabilir Plaklı Tost Makinesi 1.399 TL

Singer Dikiş Makinesi 3.999 TL

Homend Streamwork Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL

Hometech Saç Şekillendirici Fırça 499 TL

Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 849 TL

Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 279 TL

Kiwi Beyaz Başlıklı IPL Tüy Alma Cihazı 1.999 TL

Flavel Çay Makinesi 1.199 TL

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Adidas Kadın/Erkek Superstar Ayakkabı 1.999 TL

Katlanabilir Bisiklet 4.799 TL

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 4.199 TL

ABS Orta Boy Valiz 649 TL

ABS Büyük Boy Valiz 749 TL

ABS Kabin Boy Valiz 549 TL

Desenli Kamp Sandalyesi 249 TL

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