A101, 5 Haziran 2025 tarihli Aldın Aldın kataloğuyla raflara gelecek indirimli ürünleri açıkladı. Katalogda benzinli motosiklet, çok amaçlı dolap, erzak dolabı, gıda ve temizlik ürünleri gibi farklı kategorilerde pek çok ürün yer alıyor.

İşte A101 5 Haziran 2025 Aldın Aldın kataloğu...