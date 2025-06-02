A101 5 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e deniz botu geliyor!
A101 5 Haziran 2025 Aldın Aldın Kataloğu'nda deniz ve plaj malzemelerinde çeşitli indirimler yer alıyor. Bu hafta perşembe günü deniz botu, şişme kano seti, deniz yatağı, çocuk havuzu, can yeleği ve deniz simidi gibi birçok üründe cazip indirimler A101 raflarında alıcılarını bekliyor.
A101, 5 Haziran 2025 tarihli Aldın Aldın kataloğuyla raflara gelecek indirimli ürünleri açıkladı. Katalogda benzinli motosiklet, çok amaçlı dolap, erzak dolabı, gıda ve temizlik ürünleri gibi farklı kategorilerde pek çok ürün yer alıyor.
İşte A101 5 Haziran 2025 Aldın Aldın kataloğu...
A101 5 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml 89.50 TL
- Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 85 TL
- Ünal Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 170 TL
- Lipton Tiryaki Çay 1 KG 179,95 TL
A101 5 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Basmati Pirinç 1 KG 84,50 TL
- Beyaz Sirke 5 L 65 TL
- Ayçiçek Yağı 2 L 169 TL
- Pınar Labne 750 G 169 TL
A101 5 HAZİRAN 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Milka Çikolata 99 TL
- Eti Lifalif Yulaflı Bar 3×35 G 59 TL
- Ülker Badem Kraker 25 TL
- Fellas Fındıklı Protein Bar 29 TL