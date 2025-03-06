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  4. A101 6 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e Scooter Geliyor!

A101 6 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e Scooter Geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği A101 6 Mart 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 6 Mart 2025 tarihinde A101'de televizyondan scootera, kameralı çocuk takip saatinden dikiş makinesine, ayak masaj aletinden tost makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; çantalı keman, benzinli çapa makinesi, katlanabilir taşıma arabası, ahşap ramazan davulu, hayvan maması, mutfak gereçleri ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 6 Mart 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

A101 6 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU

- Toshiba 55 İnç 4K UHD Android TV 17.599 TL

- Samsung 50 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL

- Onvo 42 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.599 TL

- Bluetooth Hoparlör 699 TL

- Kameralı Çocuk Takip Saati 2.549 TL

- Klavye Mouse Seti 499 TL

- TV Ünitesi 2.199 TL

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A101 6 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU

- SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL

- Çamaşır Makinesi 9KG 12.499 TL

- No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

- Aspiratör 1.299 TL

- Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.799 TL

- Singer Dikiş Makinesi 7.399 TL

- Ayak Masaj Aleti 949 TL

- Plastik Çay Makinesi 1.299 TL

- Izgara ve Tost Makinesi 1.799 TL

- Tam Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL

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A101 6 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU

- Petite Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

- Mercan Kulplu Bardak 2'li 59,50 TL

- Pasta Tabağı 6'lı 179 TL

- Sürahi 149 TL

- Kristal Tepsi 139 TL

- Renkli Cam Kase 45 TL

- Otomatik Baharat Öğütücü 255 TL

- Salata Kurutucu 199 TL

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A101 6 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU

- Canlı Çiçek Antoryum 199 TL

- Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül 99,50 TL

- Yuvarlak Saksı 27,50 TL

- Balkon Saksısı 45 TL

- Felix Somonlu Yetişkin Kedi Maması 2 KG  544,75 TL 

- Felix Tavuk Etli Yaş Kedi Maması 28,50 TL

(Felix ve Purina mamalarda 1 Alana 1 Bedava)

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