A101 6 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e Scooter Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 6 Mart 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 6 Mart 2025 tarihinde A101'de televizyondan scootera, kameralı çocuk takip saatinden dikiş makinesine, ayak masaj aletinden tost makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; çantalı keman, benzinli çapa makinesi, katlanabilir taşıma arabası, ahşap ramazan davulu, hayvan maması, mutfak gereçleri ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 6 Mart 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 6 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Toshiba 55 İnç 4K UHD Android TV 17.599 TL
- Samsung 50 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL
- Onvo 42 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.599 TL
- Bluetooth Hoparlör 699 TL
- Kameralı Çocuk Takip Saati 2.549 TL
- Klavye Mouse Seti 499 TL
- TV Ünitesi 2.199 TL
A101 6 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL
- Çamaşır Makinesi 9KG 12.499 TL
- No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
- Aspiratör 1.299 TL
- Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.799 TL
- Singer Dikiş Makinesi 7.399 TL
- Ayak Masaj Aleti 949 TL
- Plastik Çay Makinesi 1.299 TL
- Izgara ve Tost Makinesi 1.799 TL
- Tam Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL
A101 6 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Petite Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
- Mercan Kulplu Bardak 2'li 59,50 TL
- Pasta Tabağı 6'lı 179 TL
- Sürahi 149 TL
- Kristal Tepsi 139 TL
- Renkli Cam Kase 45 TL
- Otomatik Baharat Öğütücü 255 TL
- Salata Kurutucu 199 TL
A101 6 MART 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Canlı Çiçek Antoryum 199 TL
- Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül 99,50 TL
- Yuvarlak Saksı 27,50 TL
- Balkon Saksısı 45 TL
- Felix Somonlu Yetişkin Kedi Maması 2 KG 544,75 TL
- Felix Tavuk Etli Yaş Kedi Maması 28,50 TL
(Felix ve Purina mamalarda 1 Alana 1 Bedava)