A101 7 AĞUSTOS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
A101 7 Ağustos Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. Bugün A101 marketlerde elektrikli moped, vantilatör, buharlı temizleyici, dikey süpürge, elektrikli bisiklet, basınçlı yıkama makinesi, uzaktan kumandalı akülü araba gibi pek çok ürün indirime girecek.
A101 7 Ağustos Aldın Aldın Kataloğu belli oldu. 7 Ağustos 2025 tarihinde A101'de elektrikli moped, mutfak gereçleri, plastik koltuk, oto araç kamerası, araç içi buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, Türk kahvesi makinesi gibi pek çok ürün satışta olacak. Bugün A101 marketlerde başka hangi ürünler indirime girecek?
İşte A101 7 Ağustos Aldın Aldın Kataloğu...
A101 7 AĞUSTOS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- SEG Çamaşır Makinesi 11.999 TL
- No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL
- Onvo 55" Frameless UHD Qled Google Tv 16.799 TL
- Omix X4 Cep Telefonu 5.499 TL
- Toshiba 55' 4K UHD Vidaa Tv 16.999 TL
- Arzum Crust Mix Joy Stand Mikser 4.399 TL
- Arzum Dikey Süpürge 1.899 TL
- Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL
- Kiwi Buharlı Temizleyici 3.499 TL
- English Home Türk Kahve Makinesi 1.299 TL
- Volta YIDE Seo 3 Max Elektrikli Bisiklet 39.990 TL
- Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL
- Volta VB1 Neo Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 19.990 TL
- Camp 27.5 Jant Alüminyum Bisiklet 5.990 TL
- Belderia Katlanabilir 20 Jant Bisiklet 5.990 TL
- Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
- Taşıma Kulplu Kavanoz 119 TL
- Granit Ezme Karnıyarık Tencere 599 TL
- Ezme Derin Tencere 599 TL
- Granit Ezme Tava 299 TL
- Basınçlı Yıkama Makinesi 2.799 TL
- Kiwi Araç İçi Buzdolabı 2.399 TL
- Araç İçi Havalı Şişme Yatak 1.399 TL
- Kör Nokta Aynası 70 TL
- Mini Kompresör 799 TL
- Plastik Koltuk 179 TL
- Katlanır Taşıma Arabası 1.499 TL
- Laptop Sehpası 399 TL
- Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 6.499 TL
- Çelik Çocuk Termosu 399 TL
- Oyuncak Çekici Kamyonlar 179 TL