A101 8-14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e Scooter Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 8-14 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 8-14 Mart 2025 tarihlerinde A101'de scooterdan üç tekerlekli elektrikli mopede, berjer takımından piknik sandalyesine, kapı boyasından darbeli matkaba kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; tava, tencere, gözleme sacı, dikey süpürge, el mikseri, su sebili, bavul, oyuncak ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 8-14 Mart 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 8-14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çaykur Tiryaki Siyah Çay 500 g 99.50 TL
- Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG 289 TL
- Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1KG 135 TL
- Torku Helva 500 g 105 TL
- Balparmak Balkovan Çıt Kapak Bal 600 g 199 TL
- Şinitzel 700 g 75 TL
- Eker/İçim/Torku Yarım Yağlı Yoğurt 169 TL
- Komili Ayçiçek Yağı 5L 339,50 TL
A101 8-14 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Eti Nero Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g 14,50 TL
- Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 99 TL
- Emotion/Fa/Blade Roll On Çeşitleri 50 ml 69,90 TL
- Tursil Toz Deterjan 10 KG 299 TL
- Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 164 TL
- Fax Sıvı Sabun 3L 84,50 TL
10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- Torku Süt 4x1L % 0,5 Yağlı 95 TL
- Selpak 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 95 TL
A101 13 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Toshiba 50" 4K Smart Tv 24.999 TL
- Fobem 43' FHD Android Led Tv 7.999 TL
- Piranha Bluetooth kulaklık Kulaklık 249 TL