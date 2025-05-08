A101 8 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101'e elektrikli moped geliyor!
Merakla beklenen A101 8 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 8 Mayıs 2025 tarihinde A101'de aynalı makyaj masasından elektrikli mopede, çaydanlık buharlı temizleyiciye, canlı çiçekten aynalı led ışıklı kozmetik buzdolabına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 8 Mayıs 2025 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 8 Mayıs 2025 tarihinde buzdolabı, çamaşır makinesi, dikiş makinesi, tencere seti, organizer, pike, pijama takımı, oyuncak ve pek çok gıda ürününde indirim var. İşte 8 Mayıs 2025 tarihinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
A101 8 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Samsung 70" 4K UHD Smart Led Tv 38.999 TL
- Toshiba 55' 4K UHD Android Tv 17.999 TL
- Onvo 40' FHD Frameless Android 13 Smart Led Tv 7.299 TL
- Piranha Çantalı Retro Pikap 2.299 TL
A101 8 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL
A101 8 MAYIS 2025 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- SEG CM 911S INV Silver Çamaşır Makinesi 13.799 TL
- SEG BM 6001X 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 13.299 TL
- SEG CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL