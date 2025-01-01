A101 AKTÜEL: A101’in 2 Ocak 2025 Perşembe aktüel ürün kataloğu yayınlandı!
A101 market, 2 Ocak 2025 Perşembe günü itibarıyla yeni indirimli ürün kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor. Ocak ayı fırsatları kapsamında birçok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Gıda ürünlerinden teknolojiye, kişisel bakımdan mutfak eşyalarına kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan A101, bu ay da bütçe dostu alışverişin adresi olmaya devam ediyor. Peki 2 Ocak 2025 A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Perşembe günü A101'de hangi ürünler yer alacak? Bu hafta A101'de hangi ürünler var? İşte detaylar...
A101 market, Ocak ayı indirim sezonuna hızlı bir giriş yaparak 2 Ocak 2025 Perşembe günü geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Her hafta düzenli olarak sunduğu cazip indirimlerle dikkat çeken A101, yeni yılda da müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmayı sürdürüyor.
2 Ocak’ta hangi ürünlerde indirim var?
2 Ocak Perşembe günü itibarıyla A101 raflarında onlarca ürün indirimli fiyatlarla yer alacak. Gıda ürünlerinden teknolojik cihazlara, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, müşterilerin beğenisine sunulacak.
* Toshiba 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 23.999 TL
* JVC 70 İnç 4K Ultra HD Smart TV 29.999 TL
* Masaüstü Telefon/Tablet Standı 79 TL
* Philips Kulak Üstü Kulaklık 999 TL
* Toshiba 55 İnç 4K UHD Anroid TV 16.999 TL
* SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL
* SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL
* No-Frost Buzdolabı 16.999 TL
* Arzum Multi Blender Seti 1.999 TL
* Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 699 TL
* Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
* Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL