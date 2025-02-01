A101 ALDIN ALDIN 1-7 ŞUBAT 2025 KATALOĞU: A101'e Elektrikli Moped Geliyor!
A101 Aldın Aldın 1-7 Şubat 2025 Kataloğu yayımlandı. 1-7 Şubat 2025 tarihlerinde A101'e elektrikli mopedden oyuncu koltuğuna, cep telefonundan televizyona birçok yeni ürün geliyor. Ayrıca; evcil hayvan ürünleri, valiz, oyuncak, temizlik ve gıda ürünlerinde de indirim var. İşte binlerce kişinin merakla beklediği 1-7 Şubat tarihlerinde A101'de geçerli A101 aktüel kataloğu...
A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Balküpü / Doğuş Şeker 1 Kg 43 TL
- Tadım Dakota Ay Çekirdeği Çeşitleri 180 gr 27,50 TL
- Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 89,90 TL
- Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 129,90 TL
- Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 74 TL
- Cif & Banyo Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 69,75 TL
- Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 39,50 TL
- Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li 60 TL
- Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 90 TL
- Cpier Bond Fotokopi Kağıdı 99,95 TL
A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
- Birşah Süt 1 Litre 26,75 TL
- Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 500 gr 170 TL
- Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılış İnek Peyniri 600 gr 129 TL
- Sütaş Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 700 gr 125 TL
- Milkten Krem Peynir 500 gr 62 TL
A101 TAZENİN YILDIZLARI
- İthal Muz 1 kg 72,50 TL
- Portakal 1 kg 24,45 TL
- Beşler Dana Izgara Köfte 400 gram 155 TL
A101 ÇOK AL AZ ÖDE
- Cafex Kahve 20'li: 75 TL
- Birşah Süt 6'lı 55,50 TL
- Dooy Meyveli İçecek 12'li 75 TL