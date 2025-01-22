A101 ALDIN ALDIN 23 OCAK 2025 KATALOĞU: A101'e Karavan Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 Aldın Aldın 23 Ocak 2025 kataloğu yayımlandı. 23 Ocak Perşembe günü A101'E karavandan üç tekerlekli elektrikli mopede, valizden yataklı koltuğa, overlok makinesinden airfryer'a birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Ayrıca; oyuncak, çamaşır suyu çeşitleri ve gıda ürünlerinde de indirim var. İşte 23 Ocak 2025 tarihinde A101'de satışa sunulacak ürünler ve fiyatları...
A101 23 OCAK 2025 ALDIN ALDIN
- 4.00 Çekme Karavan: 299,00 TL
A101 23 OCAK 2025 ALDIN ALDIN
- Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 64,990 TL
A101 23 OCAK 2025 ALDIN ALDIN
- Taşınabilir Dizel Isıtıcı: 5,499 TL,
- Kabin Boy Valiz: 639 TL,
- Orta Boy Valiz: 739 TL,
- Büyük Boy Valiz: 839 TL
A101 23 OCAK 2025 ALDIN ALDIN
- İkili Katlanır Yataklı Koltuk: 3,599 TL,
- 4K Ultra HD Android TV: 22,999 TL,
- GTS3 ZEBLAZE Akıllı Saat: 1,499 TL,
- Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk: 299 TL
- Piranha 2345 Gaming Klavye: 349 TL