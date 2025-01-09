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  4. A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL 9 OCAK 2025 KATALOĞU: A101 marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirimli?

A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL 9 OCAK 2025 KATALOĞU: A101 marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirimli?

Binlerce kişi A101 marketlerinde hangi ürünlerin indirimli olduğunu merak ediyordu. Aldın Aldın A101 aktüel A101 9 Ocak 2025 kataloğu yayımladı. İndirimli ürünlerin yanı sıra, pek çok elektronik yeni ürün de raflardaki yerini aldı. Buzdolabından elektrikli mopede, çamaşır makinesinden süpürgeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, A101 marketlerinde 9 Ocak 2025 itibarıyla hangi ürünler ne kadar indirimli? Hangi yeni ürünler raflardaki yerini aldı? İşte merakla beklenen A101 Aldın Aldın 9 Ocak 2025 market kataloğu...

Merakla beklenen A101 Aldın Aldın 9 Ocak 2025 market kataloğu yayımlandı. Bu hafta bilgisayar, mikrodalga fırın, çay makinesi, bavul, blender seti, gibi birçok yeni ürün satışa sunuldu. Bunların yanında pek çok gıda ürünü de indirimli olarak satışta. İşte 9 Ocak itibarıyla marketteki yerini alan indirimli ve yeni ürünlerin tam listesi...

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A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ

Bu hafta A101 marketlerinde çamaşır makinesinden buzdolabına birçok elektronik ürün de raflardaki yerini aldı. İşte o ürünler ve fiyatları:

SEG Silver Çamaşır Makinesi: 11.499 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi: 10.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı: 20.999 TL

JVC 70 İnç 4K Ultra HD Smart TV: 29.999 TL

Toshiba 43 İnç 4K UHD Android TV: 11.499 TL

Lenovo Wireless Mouse: 349 TL

Lenovo Ideapad Slim 3: 8.999 TL

Piranha Gaming Kulaklık: 349 TL

Oyuncu Masası: 1.850 TL

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A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ

Samsung Mikrodalga Fırın: 2.999 TL

Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi: 4.799 TL

Sinbo İnox Kettle: 459 TL

English Home Inox Çay Makinesi: 1.799 TL

English Home Plakalı Çıkarılabilir Tost Makinesi: 1.499 TL

Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı: 1.299 TL

Mini Blender Seti: 1.299 TL

Erkek Şarpa Sweatshirt: 459 TL

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Volta Elektrikli Moped: 33.990 TL

Vestel 11 kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 16.990 TL

Piranha Darbeli Matkap: 699 TL

Dekupaj Testere: 699 TL

Şarjlı Vidalama 55 Parça: 599 TL

12 V Akülü Vidalama Seti: 799 TL

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