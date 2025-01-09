A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL 9 OCAK 2025 KATALOĞU: A101 marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirimli?
Binlerce kişi A101 marketlerinde hangi ürünlerin indirimli olduğunu merak ediyordu. Aldın Aldın A101 aktüel A101 9 Ocak 2025 kataloğu yayımladı. İndirimli ürünlerin yanı sıra, pek çok elektronik yeni ürün de raflardaki yerini aldı. Buzdolabından elektrikli mopede, çamaşır makinesinden süpürgeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, A101 marketlerinde 9 Ocak 2025 itibarıyla hangi ürünler ne kadar indirimli? Hangi yeni ürünler raflardaki yerini aldı? İşte merakla beklenen A101 Aldın Aldın 9 Ocak 2025 market kataloğu...
Merakla beklenen A101 Aldın Aldın 9 Ocak 2025 market kataloğu yayımlandı. Bu hafta bilgisayar, mikrodalga fırın, çay makinesi, bavul, blender seti, gibi birçok yeni ürün satışa sunuldu. Bunların yanında pek çok gıda ürünü de indirimli olarak satışta. İşte 9 Ocak itibarıyla marketteki yerini alan indirimli ve yeni ürünlerin tam listesi...
A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ
Bu hafta A101 marketlerinde çamaşır makinesinden buzdolabına birçok elektronik ürün de raflardaki yerini aldı. İşte o ürünler ve fiyatları:
SEG Silver Çamaşır Makinesi: 11.499 TL
SEG Inox Bulaşık Makinesi: 10.999 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı: 20.999 TL
JVC 70 İnç 4K Ultra HD Smart TV: 29.999 TL
Toshiba 43 İnç 4K UHD Android TV: 11.499 TL
Lenovo Wireless Mouse: 349 TL
Lenovo Ideapad Slim 3: 8.999 TL
Piranha Gaming Kulaklık: 349 TL
Oyuncu Masası: 1.850 TL
A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ
Samsung Mikrodalga Fırın: 2.999 TL
Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi: 4.799 TL
Sinbo İnox Kettle: 459 TL
English Home Inox Çay Makinesi: 1.799 TL
English Home Plakalı Çıkarılabilir Tost Makinesi: 1.499 TL
Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı: 1.299 TL
Mini Blender Seti: 1.299 TL
Erkek Şarpa Sweatshirt: 459 TL
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER
Volta Elektrikli Moped: 33.990 TL
Vestel 11 kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 16.990 TL
Piranha Darbeli Matkap: 699 TL
Dekupaj Testere: 699 TL
Şarjlı Vidalama 55 Parça: 599 TL
12 V Akülü Vidalama Seti: 799 TL