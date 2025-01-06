A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL ÜRÜNLER: 9 Ocak Perşembe günü A101 markette neler var?
Zincir marketlerin kampanyaları indirimli alışveriş yapmak isteyenlerin vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. A101’in 9 Ocak 2025 Perşembe tarihli Aldın Aldın kataloğu yayınlandı. A101 markette bu hafta beyaz eşyalardan televizyonlara, elektrikli araç şarj istasyonundan oyuncu koltuğuna pek çok indirimli ürün yer alacak. Peki 9 Ocak Perşembe gününün A-101 Katalog ürünleri neler? 9 Ocak'ta A101'e hangi ürünler geliyor? İşte A101 Aldın Aldın aktüel kataloğundaki indirimli ürünlerin tam listesi...
A101 Aldın Aldın Kataloğu’nda 9 Ocak 2025 Perşembe günü satışa çıkacak ürünler
• JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL
• Toshiba 43" 4K UHD Android Tv 11.499 TL
• Philisp 40" Full HD Led Tv 11.999 TL
• Philips 32" HD Led Smart Tv 8.999 TL
• Lenovo Idepad Slim 3 Laptop 8.999 TL
• Panasonic TU400 Cep Telefonu 1.999 TL
• Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL
• Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.850 TL
• Lenovo 150 Wireless Mouse 349 TL
• Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.799 TL
• Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
• Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.599 TL
• Arzum Cleancompact Elektrikli Süpürge 2.999 TL
• Arzum Airchef Sıcak Hava Fritözü 1.999 TL
• English Home Çıkarılabilir Tabakalı Tost Makinesi 1.499 TL
• English Home Mini Blender Seti 1.299 TL
• English Home Inox Çay Makinesi 1.799 TL
• Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL
• Sinbo Inox Kettle 459 TL
• LAVA Döküm Basık Tencere 1.499 TL
• LAVA Döküm Sahan 699 TL
• Nehir Servis Gereçleri 139 TL
• Paşabahçe 3 Katlı Sunumluk 199 TL
• Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 125 TL
• Paşabahçe Rain Kase 4'lü 119 TL
• Paşabahçe Rain Meşrubat Bardağı 3'lü 65 TL
• Papilla Tava Seti 2'li 379 TL
• Çok Amaçlı Erzak Kabı 75 TL
• 4 Katlı Tekerlekli Düzenleyici Çeşitleri 249 TL
• Volta YIDE Elektrikli Moped 33.990 TL
• Vestel 11kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 16.990 TL
• PP Büyük Boy Valiz 799 TL
• PP Orta Boy Valiz 699 TL
• PP Kabin Boy Valiz 599 TL
• PP Makyaj Çantası 279 TL
• Piranha Darbeli Matkap 699 TL
• Piranha Avuç Taşlama 699 TL
• Piranha Dekupaj Testere 699 TL
• Piranah 12V Akülü Vidalama Seti 799 TL
• Aprilla Şarjlı Vidalama 55 Parça 599 TL
• Kiwi Şarjlı El Testeresi / Ağaç Kesme ve Dal Budama 1.199 TL