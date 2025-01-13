A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: 16 Ocak 2025 itibarıyla A101'e benzinli motosiklet geliyor!
Merakla beklenen A101 Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı. 16 Ocak 2025 itibarıyla A101'e benzinli motosiklet geliyor! Ayrıca tuşlu org, dijital piyano, tabureli dijital bateri seti, çantalı keman da A101'de raflardaki yerini alacak. İşte 16 Ocak itibarıyla termosifondan bebek beşiğine, televizyondan halıya A101'de satışa sunulacak ürünler ve fiyatları...
16 OCAK A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
Hi-Level 40' FHD Smart Tv: 6,999 TL,
Hi-Level 32' HD Ready Smart Tv: 4,999 TL,
Sandisk 480 GB SSD: 1,199 TL,
Sandisk 240 GB SSD: 749 TL,
Telefon Tutucu: 99 TL,
16 OCAK A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
SEG Kurutma Makinesi: 13,999 TL,
Arzum Eco Panini Izgara ve Tost Makinesi: 1,999 TL,
Sinbo Fonksiyonlu El Blender Seti: 1,099 TL,
Flavel Cam Çay Makinesi: 1,199 TL,
Flavel FLV 190 Stick 2 in 1 Dik Süpürge: 1,099 TL,
Kiwi Buz Başlıklı IPL Tüy Alma Cihazı: 2,199 TL,
Kiwi Ayak Masaj Aleti: 799 TL,
Pierre Cardin Saç Maşası: 499 TL,
Gold Master Saç ve Sakal Şekillendirme Makinesi: 439 TL,
16 OCAK A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
Revolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet: 46,990 TL
16 OCAK A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
JWIN Çantalı Keman: 1,999 TL,
JWIN Tabureli Dijital Bateri Seti: 5,999 TL,
JWIN 61 Tuşlu Org: 799 TL,