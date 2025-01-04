A101 Haftanın Yıldızları kataloğu: 04-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli?

A101 Haftanın yıldızları kataloğunda peynirden salama birçok ürün indirimli. İşte o ürünler: - Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 249 TL

- Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 75 TL

- Torku / Kaanlar Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 1 Kg 159 TL

- Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 72,50 TL

- Ülker Teremyağ Kase Margarin 400 gr 49,95 TL

- Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 109 TL

- Doyfarm Piliç Salam 850 gr 59 TL

- Lezita Piliç Salam 800 gr 55 TL

- Lezita Piliç Nugget 300 gr 35 TL

- Kemal Kükrer %100 Nar Ekşisi 250 ml 89 TL

- Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi 144 gr 12,50 TL

- Tursil Toz Deterjan 1,5 Kg 59 TL

- Miss Arap Sabunu 1 Litre 39,50 TL 1 | 4

10 TL ve üstü alışverişlerde geçerli olan indirimli ürünler ise şöyle: - LAV Buket Çay Seti 12 Parça 99 TL

- Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml 119 TL

- Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 89 TL

- Nescafe Blend 37 Granül Kahve 80 gr 65 TL 2 | 4

Bazı sebze ve meyvelerde de indirim geçerli. İşte o ürünler: - İthal Muz: 72,50 TL

- Portakal: 24,50 TL

- Patates: 11,75 TL

- Avokado: 31,50 TL

- Çarliston Biber Paket: 25,50 TL

Limon: 21,75 TL 3 | 4