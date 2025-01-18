A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: 18-24 Ocak 2025 tarihlerinde A101'de hangi ürünler indirimli?
Binlerce kişi A101 Marketlerinde 18-24 Ocak 2025 tarihlerinde hangi ürünlerin indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacağını merak ediyordu. Yayımlanan A101 18-24 Ocak 2025 Haftanın Yıldızları kataloğuna göre; çaydan salçaya, kağıt havludan peynire, sütten muza, köfteden kuşbaşı ete birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca, 10 TL ve üzeri alışverişlerde temizlik havlusu çeşitleri ve çikolata indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte 18-24 Ocak 2025 A101 Marketlerinde raflarda yerini alan indirimli ürünler ve fiyatları...
A101 18-24 OCAK 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Öncü Domates Salçası 1650 gr: 109 TL,
- Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu: 49,50 TL,
- Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması: 500 gr 75 TL,
- Ülker Pötibör Bisküvi 450 gr: 39 TL,
- Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 100 gr: 13,50 TL,
- Gillette Blue3 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 3'lü: 125 TL,
- Mistral Perforeli Kağıt Havlu 1 Kg: 89 TL,
- Rinso Sıvı Deterjan 3 Litre: 175 TL,
- Silk&Blue Erkek Boxer: 42,50 TL
A101 18-24 OCAK 2025 HAFTANIN YILDIZLARI
- Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 85 TL,
- Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 185 TL,
- Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir: 250 gr 45 TL,
- Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir: 40 TL,
- Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg: 115 TL,
- Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 Litre: 37,50 TL,
- Pınar Süt 200 ml: 10,25 TL,
- Pınar Kido Süt Çeşitleri 180 ml: 9,75 TL,
- Pınar Labne 180 gr: 39,50 TL,
- Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr: 55 TL,
- Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr: 20 TL,
- Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr: 37,50 TL
10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE İNDİRİM
A101 marketlerinde 18-24 Ocak 2025 tarihlerinde 10 TL ve üzeri alışverişlerde bazı ürünler indirimli. İşte o ürünler:
- Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 100'lü: 60 TL,
- Kahve Dünyası Tambol Sütlü Çikolata Çeşitleri: 30 TL
A101 16-19 OCAK 2025 TAZENİN YILDIZLARI
- İthal Muz 1 kg: 74, 50 TL,
- Portakal 1 kg: 24,50 TL,
- Patates 1 kg: 11,75 TL,
- Santa Maria Armut 1 kg: 43,75 TL,
- Beşler Dana Izgara Köfte 400g: 145 TL,
- Kombinet Dana Kuşbaşı 400g: 169 TL,
- Beşler Dana Kuşbaşı 400 g: 174 TL