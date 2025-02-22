A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: 22-28 Şubat 2025 Tarihlerinde A101'de Hangi Ürünler İndirimli?
Binlerce kişinin merakla beklediği A101 22-28 Şubat 2025 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı. 22-28 Şubat 2025 tarihlerinde A101'de benzinli motosikletten üç tekerlekli elektrikli mopede, yarış simülatörü kokpitinden gaming oyun bilgisayarına, tabureli dijital bateri setinden tuşlu dijital piyanoya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; elektrikli çocuk bisikleti, oyuncak çeşitleri ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 22-28 Şubat 2025 tarihlerinde A101'de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak ürünler...
A101 HAFTANIN YILDIZLARI 22-28 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
- Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 99 TL
- Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 134,50 TL
- Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Peynir 1 Kg 185 TL
- Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 69,50 TL
- Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 109 TL
- Öncü Biber Salçası 900 gr 115,90 TL
- Öncü Pul Biber 500 gr 94,90 TL
- Piliç Salam 850 gr 60 TL
- Piliç Salam Çeşitleri 800 gr 56,50 TL
- Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 20 TL
A101 HAFTANIN YILDIZLARI 22-28 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
- Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 40 TL
- Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 gr 50 TL
- Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr 24 TL
- Eti Sütlü Kare Çikolata 65 gr 30 TL
- Eti Cin Soslu Bisküvi 13x25 gr 35 TL
- Eti Finger Bisküvi 900 gr 87 TL
- Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 172 gr 28 TL
- Eti Etimek 143 gr 32 TL
A101'DE 22-28 ŞUBAT 2025 TARİHLERİNDE 10 TV VE ÜZERİ ALIŞVERİŞE İNDİRİM
- Hasata Baldo Pirinç 1 Kg 74,50 TL
- Seyidoğlu Tahin 550 gr 79,50 TL
- Seyidoğlu Pekmez 700 gr 99,50 TL
A101 HAFTANIN YILDIZLARI 22-28 ŞUBAT 2025 ÇOK AL AZ ÖDE
- Beypazarı Maden Suyu 20'li 120 TL
- Cafex Kahve 20'li 75 TL
- Birşah Süt 27'li 222,75 TL