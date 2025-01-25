A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: 25-31 Ocak 2025 tarihlerinde A101'e hangi ürünler geliyor?
Merakla beklenen A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı. 25-31 Ocak 2025 tarihlerinde hangi ürünlerin raflardaki yerini alacağı belli oldu. Benzinli motosikletten motorlu bisiklete, buzdolabından televizyona, karyoladan yatağa, koltuk ve halı yıkama makinesinden el blender setine birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, pek çok gıda ve kişisel bakım ürünlerinde de indirim var. İşte 25-31 Ocak 2025 tarihlerinde A101'de satışa sunulacak ürünler...
A101 25-31 OCAK HAFTANIN YILDIZLARI
- Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre: 299 TL,
- Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg: 139 TL,
- Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg: 199 TL,
- Eker / İçim Yoğurt 5 Kg: 149 TL,
- Torku Yoğurt 5 Kg: 149 TL,
- Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre: 23,50 TL,
- Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg: 155 TL,
- Çaykur Filiz Çayı 500 gr: 115 TL,
- Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr: 70 TL,
- Vanet Piliç Kangal Sucuk 400 gr: 60 TL,
- Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu: 64 TL,
- Red Bull Enerji İçeceği 473 ml: 65 TL,
- Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr: 169 TL,
- Çerezya Ceviz İçi 150 gr: 60 TL
A101 25-31 OCAK HAFTANIN YILDIZLARI
- Dalan Sultan Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr: 82,50 TL,
- Dalan Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x175 gr: 72,50 TL,
- Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri: 99 TL,
- Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml: 109,50 TL,
- Emotion / Fa / Blade Roll On Çeşitleri 50 ml: 69,90 TL,
- Clear Şampuan Çeşitleri 350 ml: 99,95 TL,
- Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml: 109,50 TL,
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg: 149,90 TL,
- Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 gr: 89,90 TL,
- Persil Toz Deterjan 5,5 Kg: 239,90 TL,
- Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2970 ml: 199,90 TL,
- Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası: 99,75 TL,
- Garnier Color Naturals Saç Boyası: 89,50 TL
10 TL ÜSTÜ ALIŞVERİŞE İNDİRİM
A101'de 25-31 Ocak 2025 tarihlerinde 10 TL üstü alışverişe bazı ürünlerde indirim var. İşte o ürünler:
- Tukaş Yeşil Zeytin 900 gr / Siyah Zeytin 800 gr: 120 TL,
- Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı: 159 TL
A101 23-26 OCAK 2025 TAZENİN YILDIZLARI
- İthal Muz 1 kg: 74,50 TL,
- Patates 1 kg: 11,75 TL,
- Portakal 1 kg: 25 TL,
- Starking Elma 1 kg: 35,50 TL,
- Beşler Dana Izgara Köfte 400 g: 155 TL
- Kombinet Dana Kuşbaşı 400 gram: 179 TL