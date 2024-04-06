A101 markete bu hafta Elektrikli Moped geliyor! A101 market 11 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel katalog ürünleri her hafta yeniden yayınlanıyor. 11 Nisan'da A101 markette buz dolabından, elektrikli mopede, dikey süpürgeden, televizyona, çay makinasından, matkap çeşitlerine, oturma grubundan, tencerelere, bisikletten, robot süpürgeye onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki, 11 Nisan'da A 101'de hangi ürünler var ve fiyatları kaç lira?
APEC APS2 Elektrikli Moped 21.990 TL
Philips 43'' UHD Smart LED TV 12.999 TL
TCL 30 SE Cep Telefonu 3.999 TL
Toshiba 43'' UHD Android LED TV 9.999 TL
2 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 649 TL
Plastik Masa 549 TL
Rattan Desenli Masa 549 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 199 TL
Katlanabilir Kamp Sehpası 329 TL
El Arabası 899 TL
Uzayan Bahçe Hortumu 129 TL
Tırnak 64,90 TL
Çatal Çapa 59,90 TL
Piranha Darbeli Matkap 499 TL
Casati Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 249 TL
Casati Tavan Boyası 10 Kg 199 TL
Kiwi Benzinli Tırpan 2.499 TL