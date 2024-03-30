A101 markete bu hafta Elektrikli Motorlu Bisiklet Geliyor! A101 market 4 Nisan 2024 aktüel ürünler
A101 aktüel katalog ürünleri her hafta yeniden belirleniyor. A101 markette indirimler nisan ayının ilk haftasında da devam edecek. 4 Nisan'da A101 markette koltuktan, elektrikli motorlu bisiklette, beyaz eşyadan, televizyona, dolaplardan, süpürgeye, saç kurutma makinasından, oyuncaklara onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Bu hafta A 101'de hangi ürünler var ve fiyatları ne kadar?
Philips 50' UHD Smart Led Tv 15.999 TL
Onvo 42' Full Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL
Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 279 TL
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SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 5.299 TL
Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 6.599 TL
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Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 14.990 TL
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Borosilikat French Press ve Kupa Seti 129 TL
Cam Cezve 49,90 TL
Termos 30 l 649 TL
Cam Saklama Kabı 18,50 TL
Piknik Termos 15,5 l 329 TL
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