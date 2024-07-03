A101 markette bu haftaya özel indirimler neler? (4 Temmuz 2024)
A101 market, 4 Temmuz günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunacağını duyurdu. A101'de bu hafta televizyon, vantilatör, şarjlı su pompası, beyaz eşya, gardırop, akülü araba, bisiklet ve bavul gibi birçok üründe yeni fırsat kampanyaları yer alıyor. İşte 4 Temmuz A101 markette bu haftanın indirimli ürünleri.
Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde, 500’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektöründe hizmet veren A101, 4 Temmuz’da avantajlı teknolojik ürünleri satışa sunacak.
A101 marketlerinde bu hafta akıllı ve işlevsel özellikleriyle dikkatleri çeken TOSHIBA 55UA2263DT/ 55UA2363DT 55" Ultra HD Android TV 13.999 TL, JVC LT-70VU7405T 70" 4K Ultra HD Smart TV 24.999 TL, PHILIPS 55PUS7608 55'' UHD Smart LED TV 18.999 TL, HI-LEVEL 32” WEBOS HD Ready TV 4.799 TL, TOSHIBA 43UA2263DT/ 43UA2363DT 43" UHD Android LED TV ise 9.999 TL’ye satışa çıkacak.
REGAL RGL 90 BT/BT 1001/BT 901 Büro Tipi Buzdolabı 4.799 TL, SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.599 TL, SEG NF483/ NF4831 No-Frost Buzdolabı 14.999 TL, SEG CM 910/ CM 910 INV 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL’lik fiyatla satışta.
4 Temmuz’da A101 mağazalarında SINGER M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL, ARZUM AR4069 Practical Dik Süpürge 1.299 TL, KIWI KCC-4325W Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TL, PIRANHA 5567 Katlanır Şarjlı Masa Üstü Fan 249 TL, KIWI KFAN-7473 Endüstriyel Fan 1.299 TL, KIWI KWP8520 Stantlı Şarjlı Su Pompası 249 TL, STARCOM ST-54 Akıllı Tartı 249 TL, APRILLA AHC5011 Saç Kesme Makinesi 329 TL olan uygun fiyatıyla satışa sunuluyor.