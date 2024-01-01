AA'nın 'Yılın Kareleri' oylaması başladı
Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması başladı. Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17:00'ye kadar devam edecek.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çok sayıda binanın yıkıldığı Nurdağı’nda, arama kurtarma çalışması yürüten Mardin İtfaiyesi ekibinin, bir enkazdan çıkardığı ve ismini "Enkaz" koyduğu kedi, ekibin can dostu oldu. Ekipte yer alan 33 yaşındaki Ali Çakas, dinlenmeye geçtiği anlarda kediyle yakından ilgilendi.
6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun’da yıkılan Merve Apartmanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki Mahmut Salman'a 56. saatte ulaşıldı. Ekiplerin işbirliğiyle enkazdan çıkarılan Salman sedyeye taşınırken, yüzünde kurtarılmanın verdiği mutluluk vardı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Diyarbakır'da yıkılan ve altında iş yeri bulunan binada, arama kurtarma çalışmaları yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat polisleri de çalışmalara destek verdi.
Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi.