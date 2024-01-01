AA'nın 'Yılın Kareleri' oylaması başladı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çok sayıda binanın yıkıldığı Nurdağı’nda, arama kurtarma çalışması yürüten Mardin İtfaiyesi ekibinin, bir enkazdan çıkardığı ve ismini "Enkaz" koyduğu kedi, ekibin can dostu oldu. Ekipte yer alan 33 yaşındaki Ali Çakas, dinlenmeye geçtiği anlarda kediyle yakından ilgilendi.

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