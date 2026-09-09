Altında satışın sonu mu geliyor, yeni düşüş mü başlıyor?

Peki bugün yükseliş mümkün mü?





Yükseliş ihtimali de tamamen ortadan kalkmış değil. Üç günlük düşüş sonrasında satıcıların yorulması, tahvil faizlerinin gerilemesi veya Orta Doğu'daki risklerin güvenli liman talebini yeniden öne çıkarması tepki alımı yaratabilir.

Ancak daha güçlü bir dönüşten söz edebilmek için 4.400 doların yeniden kazanılması önem taşıyor. 4.450 doların aşılması ise satış baskısının belirgin biçimde zayıfladığına ilişkin daha güçlü bir işaret olabilir.