Ankara'daki terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler
Ankara'daki terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısında 2 polis yaralanırken, olay yerinden gelen görüntüler bombanın yarattığı tahribatı ortaya koydu.
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