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  4. Ankara'daki terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler

Ankara'daki terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısında 2 polis yaralanırken, olay yerinden gelen görüntüler bombanın yarattığı tahribatı ortaya koydu.

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