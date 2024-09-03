Araştırma: 10 kiracıdan sekizi 'Bütçeme göre ev bulamam' diyor
IPSOS araştırma, temmuz ve ağustos aylarında 2 bin kişiyle görüşerek kiracı-ev sahibi sorununa ilişkin rapor hazırladı. Buna göre kiracıların yüzde 85'i zam sınırının kaldırılmasını eleştiriyor. Yine 10 kiracıdan sekizi bugün taşınsa bütçesine uygun ev bulamayacağını düşünüyor. Araştırma, ev kiralarına yüzde 25'lik zam sınırına uyulmadan zam yapıldığını da ortaya koydu.
Araştırmaya göre kiracıların yüzde 44'ü, yani büyük kısmı yaşadıkları semtten memnunken, bu oran ev sorulduğunda yüzde 40'a iniyor.
Kiracıların yüzde 80'i bugün taşınsa aynı semtte bütçesine uygun bir ev bulamayacağını düşünüyor.
Bu yılın ilk beş ayında yüzde 25 zam sınırı varken ev sahiplerinin yarısı sözleşmelere yüzde 50 zam yaptı.
Kira sözleşmeleri her yıl yükseliyor ancak kiracıların gelirleri bu denli yükselmiyor. Kirası gelirinden fazla artanların oranı yüzde 58.