Arı zehrinin fiyatı dudak uçuklatıyor: Kilogramı 100 bin dolar



Daha sonra memleketine dönerek dede mesleği olan arıcılık yapmayı tercih etti. İlk önce 10 kovanla başladığı arıcılıkta şimdi ise yaklaşık 300 kovana sahip olan Özer, sadece bal üretmekle yetinmeyerek, propolis, polen, arı sütü, apilarni, arı ekmeği ve son olarak da arı zehri üretiyor.

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