Assos ve Athena Tapınağı'nı etkileyen alevler 43 futbol sahası büyüklüğündeki alanı kül etti Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nın da alevlerden etkilendiği yangında 43 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü. Altı saatte kontrole alınabilen yangının yarattığı tahribat havadan görüntülendi.

Yangın dün saat 16.34'te Çanakkale Ayvacık'ta makilik alanda başladı. 11 dakika sonra yangına ilk müdahale yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, arazöz ve su ikmal aracı 22 ve 225 personelle havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı. Alevler içinde kalan bir arazöz kullanılamaz hale geldi. 1 | 6

Yangında başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı da alevlerden etkilendi. 43 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü. 2 | 6

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında çıkan yangında Assos Ören Yeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, gerekli tespit çalışmalarının yürütülmesi nedeniyle ören yerinin 3 gün ziyarete kapatıldığını duyurdu. 3 | 6